Calcio: Mancini, 'stiamo seguendo Zaniolo, lo valuteremo quanto rientrerà'

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Lo stiamo seguendo, valuteremo quando rientrerà in squadra. Un pensiero ce lo facciamo, ma allo stesso tempo non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto". Lo dice il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in merito al possibile ritorno in azzurro di Nicolò Zaniolo per l'Europeo dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio. "È un ragazzo giovane che in futuro potrà giocare altre competizioni importanti", aggiunge il ct in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano.

