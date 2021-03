Calcio: Mancini, 'siamo un po' in emergenza a centrocampo'

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Siamo un po in difficoltà a centrocampo visto che ci mancherà Jorginho, e probabilmente tornerà a casa Cristante". Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano in vista delle tre partite di qualificazione ai mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. "Vediamo cosa succederà con i ragazzi dell Inter quindi forse siamo un po in emergenza", aggiunge il ct.

