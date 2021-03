Calcio: Mancini, 'fiducioso di poter avere gli azzurri dell'Inter'

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Stiamo attendendo di capire quel che accadrà, pare siano liberi visto che gli altri nazionali sono partiti per altre destinazioni. Vediamo se è possibile averli fra oggi, domani o mercoledì. Mi dispiacerebbe non averli ma siamo fiduciosi". Lo dice il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini in merito alla possibilità di avere Barella, Bastoni e Sensi in vista dei primi tre match per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022 contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA