Calcio: Mancini, 'dispiace per flop italiane in Champions, giocare in Europa migliora azzurri'

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Mi dispiace che i club siano usciti dalla Champions League, mi auguro sempre che possano arrivare in finale visto che ci giocano ragazzi della Nazionale". Il ct azzurro Roberto Mancini commenta così il flop delle squadre italiane in Champions League. "Andare avanti nelle Coppe europee serve per migliorare il nostro calcio e gli azzurri che ci giocano", aggiunge Mancini in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano.

