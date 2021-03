Calcio: Manchester United, Rashford a rischio forfait contro il Milan

Manchester, 9 mar. -(Adnkronos) - Il Manchester United potrebbe dover rinunciare a Marcus Rashford per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, in programma giovedì sera a Old Trafford. L'attaccante inglese è infatti in forte dubbio per la sfida ai rossoneri di Pioli a causa di una botta alla caviglia sinistra rimediata nel secondo tempo del derby di Premier League vinto per 2-0 contro il Manchester City, che l'aveva costretto a uscire dal campo al 73'. Rashford aveva accusato il problema dopo una corsa di 70 metri in copertura su un'azione pericolosa della formazione di Pep Guardiola. Gli esami hanno escluso danni ai legamenti ma la caviglia si è gonfiata e il giocatore non riesce ancora ad allenarsi con il gruppo.

