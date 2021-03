Calcio: Lotito, 'Lazio affranta dal dolore, ricordo Daniel resterà per sempre'

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - È stata una giornata straordinariamente triste, quella di oggi, per la nostra società. I nostri colori sono a lutto, sui volti dei ragazzi non ci sono stati sorrisi. Daniel era un ragazzo splendido, apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano per le sue doti umane prima ancora che per quelle calcistiche". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ricorda così Daniel Guerini, giocatore della Primavera biancoceleste morto ieri sera in un incidente stradale. "Aveva tutte le carte in regola per diventare un bravo professionista, incarnando quei valori di lealtà e correttezza che sono alla base dell educazione di ogni nostro calciatore -aggiunge Lotito-. La Lazio è una grande famiglia che oggi è affranta dal dolore, ma sa che il ricordo di Daniel resterà per sempre a tener viva la memoria di un giovane campione, scomparso troppo presto .

