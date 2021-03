Calcio: Lipsia, ufficiale l'acquisto di Simakan

Lipsia, 22 mar. - (Adnkronos) - Mohamed Simakan si trasferirà al Lipsia al termine della stagione. Già deciso il futuro del difensore centrale classe 2000, che si è messo in luce in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo finendo del mirino di tanti club europei, tra i quali il Milan. Alla fine il Lipsia è riuscito a portarlo in Germania, facendogli firmare un contratto di cinque anni. Questo il comunicato ufficiale del club tedesco: "Mohamed Simakan si trasferirà dal Racing Strasburgo all'RB Lipsia per la prossima stagione e firmerà un contratto quinquennale con i Red Bulls dal primo luglio 2021 fino all'estate 2026. Il difensore centrale ventenne indosserà la maglia numero 2".

