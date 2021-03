Calcio: Lazio club Montecitorio, Immobile punto di riferimento per giovani, presto nostro ospite

Roma 10 mar. (Adnkronos) - Il Lazio Club Montecitorio esprime le più vive congratulazioni al bomber biancoceleste Ciro Immobile che quest oggi in Campidoglio ha ricevuto la Scarpa d Oro dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Il premio, assegnato al miglior realizzatore nei principali campionati europei, è il riconoscimento a un atleta che con i 36 gol realizzati nella stagione 2019-2020 è riuscito a precedere campioni del calibro di Robert Lewandoski del Bayern Monaco o Cristiano Ronaldo della Juventus". Lo sottolinea Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d Italia e presidente del Lazio Club Montecitorio 1900.

"Ma Ciro Immobile -aggiunge- è molto più di un calciatore: è l esempio di un ragazzo umile che ha fatto del duro lavoro la sua ragione di vita, mai scorretto nel campo e diventato punto di riferimento per molti giovani, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando. Per tutti questi motivi avremo il piacere di premiare l attaccante della prima squadra della Capitale con una cerimonia che organizzeremo a Montecitorio .

