Calcio: Immobile, 'i migliori successi si raggiungono col lavoro di squadra'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Credo che tutta la squadra debba sentirsi orgogliosa e vincitrice del premio. I migliori successi si raggiungono col lavoro di squadra". Lo dice l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, durante la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro 2020 in Campidoglio. "L'avevo vista solo dalle foto, vedere la Scarpa d'Oro da vicino fa battere il cuore. E' una soddisfazione enorme, emozionante leggere il tuo nome dopo tanti campioni e conoscendo la storia che hai vissuto. Sono orgoglioso anche per ricevere il premio in questa sala: coi tifosi sarebbe stata un'altra cosa, ma è un premio che dedico ai tifosi che soffrono nel non vederci".

"I miei punti di forza li trovo nella famiglia: quello che sono lo devo a loro, a ciò che mi hanno insegnato nella vita prima che nello sport. Sono uscito di casa molto giovane, non ho mai sentito la mancanza dei genitori perché erano sempre con me. Ho creato la mia famiglia grazie a ciò che mi hanno insegnato i genitori". E un messaggio di speranza: "ognuno deve credere fortemente nei propri sogni: come ho realizzato il mio sogno, io che non ho niente di speciale, allora chiunque può farcela".

