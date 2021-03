Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Una tragedia che ha sconvolto tutti, Daniel faceva parte della nostra famiglia, mi unisco al cordoglio dei parenti e della SS Lazio . Così il Presidente della Figc Gabriele Gravina, a Parma in ritiro con gli Azzurri, via twitter ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del giovane Daniel Guerini in un incidente d'auto.

