Calcio: Ghirelli (Lega Pro), 'si avvi meccanismo di riforma campionati'

Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) - Oggi il Consiglio Direttivo di Lega Pro è tornato a riunirsi in videoconferenza. Tra i temi all ordine del giorno, la riforma dei campionati. Il presidente Ghirelli ha auspicato che già domani il Consiglio Federale metta in moto il meccanismo organizzativo di riforma, avviando una discussione costruttiva .

Lega Pro, attraverso la sua commissione competente, prosegue inoltre il lavoro sulla riforma dei gironi. Il presidente Ghirelli è tornato infine sull appello lanciato al Governo Draghi perché il settore sportivo benefici dei ristori previsti dal Dl sostegno. Gli stadi chiusi e i protocolli sanitari stanno pesando terribilmente sui conti dei club, al pari di qualsiasi altro comparto anche quello sportivo ha bisogno di interventi, pena il fallimento di un sistema economico e sociale fortemente radicato sul territorio .

© RIPRODUZIONE RISERVATA