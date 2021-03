Calcio: Fonseca, 'spostamento di Juve-Napoli? Difficile da capire ma non conosco ragioni'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Lo spostamento di Juventus-Napoli? Onestamente a non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni per non far giocare questa partita che dovevano fare a metà settimana. Non conosco le ragioni dietro questa decisione. Come allenatore so che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso da prepararne due. Anche per noi preparare la partita contro il Napoli dopo quella con lo Shakthar in Ucraina è diverso". Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Parma sulla decisione della Lega di spostare Juve-Napoli al 7 aprile. "Se mi chiede da allenatore della Roma se capisco perchè non hanno fatto giocare Juve-Napoli, per me è difficile capire, ma se fossi nella posizione di Gattuso magari anche io non avrei voluto giocare la partita, questo è normale. Non conosco bene le ragioni per non far giocare la partita, è difficile per me commentare questo", ha aggiunto il tecnico giallorosso.

