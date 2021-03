Calcio: Figc, Rossini technical supplier delle Nazionali

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Rossini, azienda di rilievo attiva da oltre 50 anni su tutto il territorio nazionale nella produzione di abbigliamento da lavoro, DPI e specifico per il mondo Ho.re.Ca, inizia il nuovo anno aprendo le porte ad una collaborazione che la porta ad affiancare il brand simbolo di coesione, da sempre, per il Paese intero: i team delle Nazionali Italiane. Fino ai Mondiali del 2022, l azienda bergamasca sarà a fianco di Figc e delle Nazionali italiane di calcio maschili, femminili, giovanili, futsal e beach soccer come Technical Supplier .

Rossini comincia così la propria avventura sui campi di calcio accompagnando gli Azzurri, le Azzurre e tutti i tifosi italiani nei prossimi eventi internazionali e nelle competizioni che li vedranno protagonisti durante i Campionati Europei maschili 2021 e femminili 2022, fino ai prossimi Mondiali maschili in Qatar del 2022.

Molto soddisfatto della partnership Marco Rossini, Ceo e Presidente di Rossini che dichiara: Siamo davvero orgogliosi di annunciare la collaborazione con Figc, una realtà di fama internazionale emblema di valori sportivi e umani. Da sempre la Nazionale Italiana di calcio unisce persone di ogni età nel tifo e nella passione per la maglia azzurra, un collante in grado di conquistare tutti lungo l Italia. E non è un caso che succeda nel 2021: dopo un 2020 che ha visto il mondo intero in difficoltà a causa della pandemia e un futuro ancora incerto, scendere in campo a fianco delle nazionali ha per noi un valore ancor più simbolico, di comunanza e spirito resiliente, di valori positivi e di amore per il nostro Paese, che può e deve farcela, sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA