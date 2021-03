Calcio: Fienga, 'rinvio Juve-Napoli? Risposta Lega più ridicola della decisione'

Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Su Juventus-Napoli non vorrei aggiungere nulla rispetto a una lettera che ho scritto ed era chiara. La risposta della Lega non voglio commentarla perché è più ridicola della decisione. Le motivazioni non ci sono state, è stato detto che la decisione non necessita di motivazioni". Così il Ceo della Roma, Guido Fienga, in merito al rinvio di Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile. "Noi pensiamo solo a fare il nostro campionato e spingere perché non ci siano più comportamenti così parziali e soggettivi all interno di una Lega che ha lacune nella governance e nella gestione , aggiunge Fienga al termine dell'udienza al Collegio di Garanzia dello sport per il caso Diawara.

