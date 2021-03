Torino, 16 mar. - (Adnkronos) - "Non sono io che inseguo i record, sono i record che inseguono me". A due giorni dal 770° gol segnato in partite ufficiali, record assoluto nella storia del calcio, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, si celebra così su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA