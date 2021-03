Calcio: Chiellini, 'su Pirlo hanno parlato chiaro Nedved e Paratici'

Parma, 24 mar. - (Adnkronos) - Su Pirlo "hanno parlato in maniera esaustiva sia Nedved che Paratici dopo la partita. Credo abbiano chiarito le cose". Lo dice il capitano di Juventus e Nazionale, Giorgio Chiellini, in merito al futuro del tecnico bianconero Andrea Pirlo. "La squadra non ha fatto come si sperava quest'anno, ma il problema è della Juventus in generale", aggiunge Chiellini in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, match d'esordio delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022.

