Calcio: Benzema, 'CR7 al Real? Abbiamo fatto tanto insieme ma non sono presidente'

Madrid, 15 mar. - (Adnkronos) - "Ho fatto moltissime cose con lui qua con il Real Madrid, ma sono già passati tre anni e lui gioca in un'altra squadra". L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema risponde così in merito a un ritorno di Cristiano Ronaldo alle merengues. "Io non sono il presidente né l'allenatore, non so se sta bene o meno alla Juve. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid", aggiunge il 33enne francese in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA