Bper Banca, consegnate 241 borse di studio 'Fondazione 150°'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Si è svolta nel pomeriggio la cerimonia online di consegna delle borse di studio Fondazione 150° di Bper Banca. Quest anno sono stati premiati 241 studenti (81 con assegno da 700 euro e 160 da 500 euro) provenienti da tutte le province italiane in cui l Istituto è rappresentato, grazie ai risultati ottenuti nell anno scolastico 2018-19. Nel corso della cerimonia sono intervenuti alcuni studenti vincitori; per Bper Banca: il Presidente Pietro Ferrari, i Direttori Regionali Paolo Barchi (Emilia Est), Giuseppe Litta (Abruzzo Molise), Ermanno Ruozzi (Emilia Centro), Salvatore Pulignano (Puglia Basilicata), Luigi Zanti (Calabria Sicilia), l Area Manager Brescia Gianluigi Cozza. Ha inoltre partecipato il Magnifico Rettore dell Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del centenario della Banca popolare dell Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la denominazione di Banca Popolare di Modena, ed è giunto alla 54esima edizione. L iniziativa è un ulteriore testimonianza dell attenzione che Bper Banca riserva ai territori, con particolare riguardo al mondo della scuola e della cultura giovanile.

"In un momento in cui si continua a patire gli effetti della pandemia e la scuola in particolare risente di questa situazione, devo dire che oggi parlare di successi scolastici e incontrare, seppur virtualmente, giovani bravi nello studio mi riempie di soddisfazione. I ragazzi - commenta Ferrari nel corso dell evento - imparano tanto da noi professionisti già esperti, ma anche noi abbiamo da imparare da loro perché proprio dalle nuove generazioni arrivano sempre risposte importanti alle situazioni critiche, segnali di ottimismo e un energia particolari di cui credo tutti abbiamo bisogno in questo momento. Mi aspetto che continuino sulla strada del buon profitto, perché saranno l ossatura della società di domani. Voglio quindi congratularmi con tutti e augurare loro le migliori soddisfazioni professionali".

