Bce: nessun intervento su tassi e interventi, ma in arrivo aumento significativo acquisti

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Tassi fermi al minimo storico e nessuna modifica agli interventi di politica monetaria e alle aste di liquidità, ma è in vista una accelerazione per gli acquisti anti-crisi. Sono le conclusioni della riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha confermato l'intenzione di condurre gli acquisti netti di attività nell ambito del Programma di acquisto per l emergenza pandemica (Pepp), mantenendo la dotazione finanziaria totale di 1.850 miliardi di euro, almeno sino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso, finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus. Tuttavia, alla luce di una valutazione condotta su condizioni di finanziamento e prospettive di inflazione, "il Consiglio direttivo - si legge nel comunicato finale - si attende che nel prossimo trimestre gli acquisti nell ambito del Pepp siano condotti a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi di quest anno".

Acquisti che saranno condotti "in maniera flessibile in base alle condizioni di mercato" ma anche - conferma l'Eurotower . "nel tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi" al fine di "sostenere l ordinata trasmissione della politica monetaria". La Bce conferma la possibilità - in caso di condizioni di finanziamento favorevoli - di non "utilizzare appieno la dotazione" da 1850 miliardi ma anche quella di 'ricalibrare' il programma se dovesse servire per "contrastare lo shock negativo della pandemia sul profilo dell inflazione".

Il Consiglio direttivo ribadisce poi di essere "pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria".

