Basket: Los Angeles Lakers, James fuori diverse settimane

Los Angeles, 22 mar. -(Adnkronos) - La stella dei Los Angeles Lakers LeBron James starà fuori "diverse settimane". A dare la notizia 'The Athletic' con Shams Charania, uno dei giornalisti più affidabili della Nba. Infortuni a quella zona della caviglia - nella parte alta tra tibia e perone e non in quella "solita" a ridosso del calcagno - richiedono tempi di degenza e recupero che, sommati alla cautela che un giocatore di 36 anni come James deve mantenere, lo porteranno probabilmente a restare fuori più di quanto inizialmente si sarebbe immaginato.

