Atletica: Tamberi, 'non sono soddisfatto ma non ho rimpianti, bravo Nedasekau'

Torun, 7 mar. - (Adnkronos) - È stata una finale europea che vale quanto una finale olimpica. Se alle Olimpiadi arriverò secondo non uscirò soddisfatto, come non lo sono qui, e rimane un po l amaro perché avrei voluto una medaglia diversa al collo. Ma è difficile avere rimpianti quando si salta 2,35 che è una misura con cui di solito si porta a casa tutto, non oggi. Però sono quasi più contento di essermi messo alla prova in una gara così difficile, con un avversario che ha saltato così in alto, piuttosto che in una finale come quella di due anni fa quando ho vinto con 2,32 . Gianmarco Tamberi commenta così il suo secondo posto ai campionati europei indoor di Torun.

Avevo bisogno di confrontarmi di nuovo ad altissimi livelli, perché erano anni che non lo facevo -prosegue il 28enne marchigiano-. Bene così, male che l ho persa, ma si impara sempre. Se devo capire dove migliorare, mi sento ancora un po spaesato a queste misure perché è da tempo che non le vedo più, quindi ogni tanto faccio una rincorsa diversa dall altra. Ma ho fatto buoni salti con l asticella alta. Nelle ultime tre gare ho chiuso con 2,34 e due volte 2,35, è un bell andare .

E sul vincitore della gara: Nedasekau è un grandissimo combattente, è uno che ha già fatto risultati da giovanissimo vincendo gli Europei under 20 con 2,33 che è una misura stratosferica a quell età. Ha un salto semplice, non costruito, e mi rivedo un po nelle sue caratteristiche perché nell appuntamento importante riesce a tirare fuori il coniglio dal cilindro, anche un po più di me. Complimenti a lui .

