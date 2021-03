Atletica: Iapichino, 'agli Europei per fare esperienza'

Torun, 4 mar. - (Adnkronos) - Sono qui per fare esperienza, essere capolista mondiale stagionale non conta niente, queste sono manifestazioni in cui prevale l esperienza". Così Larissa Iapichino alla vigilia dell'esordio ai campionati europei indoor di Torun. "È un anno particolare e non tutte sono in formissima a questo punto della stagione perché stanno preparando Tokyo -aggiunge la 18enne saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino-. Io vado in pedana con il solito entusiasmo, la considero la prova generale delle Olimpiadi. Stamattina ho scambiato qualche parola con la campionessa del mondo Malaika Mihambo, è la mia preferita e sarà un onore gareggiare con lei. E tolte 2-3 saltatrici, le migliori sono tutte qui. Voglio soltanto divertirmi e saltare il più lontano possibile .

Il 6,91 di Ancona, primato italiano indoor eguagliato, minimo per i Giochi e record mondiale under 20 sottratto dopo 38 anni alla "dea" tedesca (come lei stessa l ha definita) Heike Drechsler, non l ha cambiata: Per quanto pazzesco, ho cercato di mantenere la mia normalità - racconta la lunghista fiorentina - Ho appena preso la patente, uno step importante, qualcosa che mi avvicina all età adulta. E verso la Maturità, la prossima settimana avrò le prove Invalsi a scuola. Sono ancora molto bambina in tutto, a partire dalla mia timidezza. Soltanto in pedana dimostro qualche anno di più .

