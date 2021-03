Amministrative: Boccia, 'Pd deve allargare il campo'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "La formula su cui il Partito democratico sta lavorando per le prossime elezioni amministrative è stata chiaramente esplicitata dal segretario Letta nelle sue prime uscite pubbliche: abbiamo il dovere di allargare il campo alle forze civiche a noi vicine e che condividono la nostra visione di società, ricercando nello stesso tempo l unità del Pd sui territori". Lo ha affermato Francesco Boccia, del Pd, al termine della seduta alla Camera.

"In tutte le città che andranno al voto -ha aggiunto- lavoriamo a un campo aperto, a un fronte civico e sociale ampio, con un Pd unito, forte e competitivo. Non c'è spazio nel Paese, e soprattutto nella volontà dei nostri militanti dopo tutto quello che è successo, per un Pd litigioso, o diviso in logiche correntizie, in un campo ristretto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA