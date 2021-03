Ambiente: Calvosa, 'ricerca e innovazione temi chiave per ripresa Paese'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - "Le tematiche della sostenibilità rappresentano macro temi della collaborazione tra Eni e il Politecnico di Milano. Eni è già da tempo protesa nel suo processo di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi climatici europei, con l impiego di risorse sempre crescenti per sviluppare tecnologie quanto più possibile scevre da emissioni, a impatto minimo o nullo di emissioni". Lo ha detto la presidente di Eni, Lucia Calvosa, , intervenendo alla firma dell'accordo quadro fra Eni e Politecnico di Milano, per la realizzazione del primo Centro Congiunto di Innovazione e Ricerca per l accelerazione della transizione energetica e della Carbon Neutrality.

"Nel nostro modello di business -ha aggiunto- la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione sono temi chiave, che stiamo affrontando e valorizzando sempre di più anche nella logica della ripresa del Paese e dello sviluppo industriale".

