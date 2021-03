Ambiente: Boschi, 'puntare sempre più su energie rinnovabili'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Con l emergenza Covid sono diminuiti i gas serra, ma è solo una pausa: l emergenza climatica continua. Secondo uno studio di 'Global Carbon Project' tra il 2016 e il 2019, 64 paesi hanno diminuito le emissioni di anidride carbonica ma 150 le hanno aumentate, arrivando a +0,21 miliardi di tonnellate di Co2. Incoraggiante il risultato dell Europa (- 0,9 %) e dell America (- 0,7%) ma non basta". Lo scrive Maria Elena Boshi su Fb.

"Per raggiungere gli obiettivi dell Accordo di Parigi, ed evitare così l aumento della temperatura di 1.5º Celsius, dobbiamo cambiare modello a livello mondiale: abbandonare i combustibili fossili, arrivare a tagliare di 1-2 miliardi di tonnellate le emissioni di Co2 e puntare sempre di più sulle energie rinnovabili".

"Ovviamente, occorre accompagnare le aziende e le famiglie in questo percorso, sostenendo le attività economiche nella trasformazione e cambiando le nostre abitudini, ma non c è tempo da perdere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA