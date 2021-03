Amazon: Fratoianni, 'solidali con dipendenti in sciopero, domani stop al pacco'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Stop al Pacco! Domani lunedi 22 marzo occorre essere solidali con i lavoratori e le lavoratrici di Amazon che si fermeranno per la dignità del lavoro e per i loro diritti. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni alla vigilia dello sciopero dei lavoratori della multinazionale Amazon in Italia.

Riconoscere il ruolo delle organizzazioni sindacali, garantire sicurezza sul posto di lavoro - prosegue il parlamentare della sinistra - e tutela della salute, permettere condizioni dignitose mentre si lavora, non sono richieste irragionevoli bensì il minimo che si possa esigere in questa epoca.

Domani mentre i lavoratori incroceranno le braccia - conclude Fratoianni - mi auguro anche che siano tanti gli italiani che davanti al computer si asterranno dal fare acquisti, perché non dobbiamo lasciarli soli. È una lotta per i diritti che riguarda tutti.

