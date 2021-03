Amazon: Casaleggio, 'capire come affrontare rivoluzione industriale in atto'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Sul cosiddetto sciopero del pacco, indetto oggi dai dipendenti di Amazon, "dobbiamo capire come vogliamo affrontare la rivoluzione industriale in corso. Non credo che potremmo limitare la questione ad una vertenza sindacale. Siamo di fronte ad un cambiamento radicale della nostra società". Lo scrive Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, intervenendo su Facebook.

"Oggi Amazon - esordisce - si trova di fronte al suo primo grande sciopero in Italia. Lo sciopero segue una recente vittoria appena ottenuta dagli autisti di Uber in UK che si sono visti riconoscere lo status di dipendenti, aprendo a diverse cause che probabilmente seguiranno. Ad accomunare le persone che oggi protestano è spesso il fatto di avere come capo un algoritmo che indica le attività da eseguire durante la giornata".

"La nuova classe operaia è quella che segue le indicazioni delle macchine. E la difficoltà di queste persone, al netto della fatica del lavoro e dei diritti che possono essere sempre estesi, è il fatto che chi lavora per un algoritmo vede il suo lavoro comprimersi progressivamente. Nei prossimi anni gli autisti dovranno guardarsi dalle auto a guida autonoma, i fattorini dai sistemi come Starship, i magazzinieri dall automazione sempre più spinta (ad esempio l'inserimento dei robot Kiva hanno portato da 75 min a 15 min il processo di picking)". Da qui l'osservazione di Casaleggio, che invita a interrogarsi sul fenomeno a 360 gradi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA