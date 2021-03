Alimenti: Meloni, 'Nutriscore follia, ci batteremo per bloccarlo'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il Nutriscore è una follia e Fratelli d Italia si impegnerà per bloccare questo sistema di etichettatura discriminatorio che non ha basi scientifiche". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d Italia e dei Conservatori europei (Ecr), Giorgia Meloni, intervenendo alla videoconferenza online Farm to fork e Made in Italy. Difendiamo l agroalimentare italiano organizzata dalla delegazione di Fdi al Parlamento europeo. All evento hanno preso parte i principali rappresentanti delle categorie del mondo agricolo e il commissario Ue all Agricoltura Wojciechowski.

"Il Nutriscore -ha proseguito la leader di Fdi- è un modello di proprietà di un agenzia francese, che penalizza il nostro agroalimentare di qualità e che si va imponendo oggi in diverse Nazioni europee con leggi nazionali e con la complicità delle multinazionali della grande distribuzione. Noi non saremo complici e malgrado ci sia una forte pressione affinché sia reso obbligatorio in tutta l Unione Fdi intende opporsi perché non è accettabile.

"Già diversi mesi fa facemmo approvare una nostra mozione alla Camera per impegnare il governo italiano a fare tutto quanto in suo potere per fermare questo attentato al nostro Made in Italy. Intendiamo andare avanti. Il no al al Nutriscore deve diventare una battaglia di tutti i partiti italiani: noi faremo la nostra parte in Italia e in Europa, come sempre. Perché quando si tratta di difendere l interesse italiano -ha concluso Meloni- semplicemente Fratelli d Italia c è, come c è sempre stata e come sempre ci sarà".

