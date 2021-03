Agroalimentare, Pattuglia (Univ. Tor Vergata): 'e-commerce sempre più cercato'

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Covid ha riportato il cibo a essere uno dei grandi temi per i consumatori, dopo 40 anni in cui non lo era stato. E oggi i consumatori sono sempre più disposti a guardare all'e-commerce per l'acquisto di prodotti agroalimentari". Così Simonetta Pattuglia, docente di comunicazione e marketing all università di Tor Vergata a Roma, alla presentazione della piattaforma di e-commerce dalcampoallatavola.it, promosso da Cia-Agricoltori Italiani con il sostegno di J.P.Morgan.

Secondo Pattuglia, "la pandemia ha contribuito a trasformare, forse per sempre, la domanda e l offerta: produzione-trasformazione, distribuzione, consumo e processo decisionale d acquisto". E per l'esperta "tutte le generazioni sono ormai più o meno integrate digitalmente e la loro vita è 'scolpita' dalla digitalizzazione", continua.

"La spesa da remoto prima difficile ora considerata affidabile, coinvolgente financo eccitante", conclude.

