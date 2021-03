Acqua nelle nostre mani , Finish lancia la campagna per la risorsa idrica

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - Si chiama Acqua nelle nostre mani ed è un progetto che punta a diffondere maggiore consapevolezza circa nuovi modelli di comportamento e nuove abitudini di consumo che siano volte alla tutela e salvaguardia della risorsa idrica. A lanciarlo, anche quest'anno, in vista della Giornata Mondiale dell Acqua 2021 del 22 marzo, è Finish: obiettivo, migliorare e aumentare la consapevolezza stimolando, attraverso specifiche attività, nuovi pensieri, dibattiti e soluzioni utili a sviluppare una nuova e sempre più efficace gestione della risorsa, coinvolgendo in prima battuta i più giovani, ma non solo.

Al fianco del brand, anche per il 2021, partner come il Future Food Institute e il Fai (Fondo Ambiente Italiano) che svilupperanno dibattiti e confronti sia a livello istituzionale che con i giovani. Ad esempio, l'incontro Fondo per l Ambiente Italiano; per quale ambiente? , dal 20 al 27 marzo al XXV Convegno Nazionale dei Delegati e dei Volontari, e il progetto Cosmopolites del Future Food Institute.

Inoltre, nella seconda parte dell anno e sempre al fianco del Future Food Institute, sarà protagonista l agricoltura con il brand impegnato nella tutela e salvaguardia di una tra le più importanti eccellenze agroalimentari Igp del nostro Paese.

La collaborazione con il Future Food Institute, centro di eccellenza italiano sui temi dell innovazione agroalimentare, si sviluppa quest anno con il duplice obiettivo di sensibilizzare alla salvaguardia delle risorse idriche in campo agricolo, con importanti differenze rispetto agli interventi compiuti in Cilento nel 2020, e di portare avanti un processo formativo verso i più giovani, con l obiettivo di stimolare, attraverso il dibattito e il confronto, nuova consapevolezza sul problema e nuove idee utili per il futuro del pianeta.

Tra le iniziative realizzate e supportate nel 2021, "Innovation Challenge per l agricoltura", dedicata alle start up, attraverso cui le aziende potranno pensare e proporre idee per progetti di salvaguardia dell acqua. Il progetto vincitore, che sarà selezionato da una commissione di esperti, riceverà il supporto da parte del brand, che gli permetterà di realizzare, concretamente, l intervento proposto.

"Cosmopolites" è un progetto educativo gratuito che coinvolge 22.000 tra studenti e insegnanti del triennio delle scuole secondarie. Il percorso prevede anche un Hackathon durante il quale i ragazzi saranno sfidati a "Progettare il futuro". La sfida lanciata da Finish è stata: Come potremmo coinvolgere e guidare i nostri compagni di classe nel contribuire a ridurre l impatto idrico domestico adottando comportamenti virtuosi? .

Prosegue anche quest anno il rapporto di collaborazione tra Finish e il Fai, attore principale nella salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze artistiche e naturali italiane, che nasce dalla comunanza di intenti ed è basata sulla chiara ed annunciata volontà da parte del Fai di tutelare il patrimonio idrico italiano, prefissandosi l ambizioso traguardo di ridurre del 20% in 10 anni i consumi di acqua all interno dei propri beni.

Nell ambito di questa collaborazione e in occasione della Giornata Mondiale dell Acqua, lunedì 22 marzo Finish prenderà parte ad uno dei webinar organizzati in occasione della XXV edizione del Convegno Nazionale dei Delegati e dei Volontari Fai, il più importante evento istituzionale della Fondazione, per approfondire temi culturali e civili di interesse nazionale. Sarà l occasione per approfondire il progetto "Acqua nelle nostre mani" e raccontare l impegno comune nell ambito di un progetto di efficientamento idrico del Complesso Abbaziale di S. Maria di Cerrate, in provincia di Lecce, affidato in concessione al Fai dalla Provincia di Lecce, nel 2012.

