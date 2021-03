Acea: Gola, 'guidance 2021 solida in linea con budget e aspettative'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "La nostra guidance per il 2021 è solida e in linea con nostro budget e le nostre aspettative. Penso che l'azienda possa raggiungere questi obiettivi e auspicabilmente fare di meglio. L'obiettivo di un ebitda 2021 in crescita del 6-8% rispetto al 2020 è superiore all'obiettivo previsto in occasione della presentazione del piano ad ottobre scorso". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola, rispondendo alle domande degli analisti in occasione della presentazione dei risultati 2020.

La guidance 2021, sottolinea Gola, "prevede una posizione finanziaria netta che comprende 100 milioni di attività di m&a che potrebbero generare 10-15 mln di ebitda durante l'anno. Tutto dipenderà da quando chiuderemo le operazioni".

Il dividendo, aggiunge l'ad di Acea, "è in linea con il piano. Manteniamo il nostro obiettivo di distribuire un payout del 60%. Nel 2021 prevediamo che sarà trascinato dalla crescita dell'utile netto che andremo a realizzare. Oggi non diamo una guidance specifica sul dividendo come sull'utile. In corso d'anno decideremo se essere più precisi, non sappiamo ancora se faremo un aggiornamento del piano. Quando il quadro sarà preciso daremo una nostra guidance".

© RIPRODUZIONE RISERVATA