Acea: Gola, 'grazie a risultati raggiunti in 2020 dividendo in crescita'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "I risultati raggiunti hanno anche permesso di proporre all Assemblea degli Azionisti un dividendo in crescita rispetto all anno precedente, confermando quanto previsto nel Piano Industriale per il 2020". Ad affermarlo in una nota è Giuseppe Gola, l'ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il Bilancio di Sostenibilità.

