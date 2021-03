A. Saudita: Renzi, 'M5S mi attacca più di tutti, quelli di Obama golpista e dei gilet gialli...'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Ho fatto un intervento in Aula, il primo con il nuovo Presidente del Consiglio Draghi. Non ne trovate traccia sui social o sui media, sempre pronti invece ad attaccarmi sui viaggi all estero o sulle conferenze internazionali. Se penso che il partito che mi critica di più su questo sono i Cinque Stelle, nelle persone di chi considerava Obama un golpista, proponeva di trattare con gli estremisti islamici dell Isis, aveva opachi rapporti col Venezuela e visitava i Gilet Gialli, mi spunta un sorriso". Così Matteo Renzi nella enews.

