8 marzo: Grillo, 'donne tengono in piedi Paese ma decidono meno di maschi'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono le donne a tenere in piedi questo Paese". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, in un post dal titolo Signore, la storia siete voi .

"Le donne -prosegue il leader M5S- faticano molto più di noi maschi, ma decidono molto meno di noi maschi. Le donne hanno più doveri e oneri di noi maschi, ma hanno meno diritti di noi maschi. Finiamola! Stiamo facendo del male a tutti. Non solo alle donne. Non c è partita tra i governi al femminile e gli altri Se confrontiamo dieci Paesi governati da donne e dieci Paesi governati da uomini, non cè partita. Studi scientifici dimostrano che quasi tutti i Paesi che hanno gestito meglio la pandemia sono governati da donne. E tutti, ma proprio tutti, i Paesi che hanno gestito catastroficamente la pandemia sono governati e dominati da maschi".

"In Finlandia, tutti i partiti sono presieduti da donne. Ma l ispirazione maggiore viene dalla Svizzera. Da quando le donne svizzere possono votare (il 1971!), sentite cosa è successo. Nel 2011 otto delle massime cariche della Confederazione elvetica furono ricoperte da donne: la presidente della Confederazione, il governo composto da quattro ministre e tre ministri, la cancelliera, e infine -conclude Grillo- le presidentesse del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, ossia del Parlamento".

© RIPRODUZIONE RISERVATA