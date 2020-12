Zucchero a Domenica In: «Ho toccato il fondo, ma per fortuna c'è sempre qualcuno che ti prende per i capelli»

Zucchero Fornaciari è ospite di Mara Venier a Domenica In, in collegamento da casa e accompagnato dalla band con cui ha suonato alcuni dei brani più famosi del suo sconfinato repertorio musicale. Il cantante ha avuto modo di parlare anche di un periodo difficile della sua vita, quello che ha preceduto l'uscita dell'album Spirito DiVino del 1995: «Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c'è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L'ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c'è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta. C'è una parte di me che ancora si deve chiarire; l'ultimo album, in tutti i testi, sembra avere un principio di redenzione. Però, proprio quando pensavo che fosse tutto finito, sono capitate delle cose, sia sul lavoro che nella vita privata».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Zucchero a Le Iene: «Ho dovuto scegliere se vivere di musica o... BALLANDO Paolo Conticini: Ballando? Una delle cose più belle di 25 anni... DOMENICA IN Mara Venier ricorda Fabrizio Frizzi e si commuove: «Ha dato... DOMENICA IN Hugo Maradona in lacrime: il dolore per la morte del fratello RAI1 Vittoria Schisano, il dramma a Domenica In: «Quando ero...

Zucchero si riferisce a D.O.C., l'ultimo album uscito solo un mese fa. A Mara Venier il cantante ha confessato di essere ancora molto innamorato della musica: «Mi piace ancora molto fare il mio mestiere. Sono ancora curioso, mi piace girare e stare con la band. Molti di loro mi accompagnano dal 1987, tutti quelli che vedete sono con me da una vita. Siamo una grande famiglia, andiamo in cammino e ci emozioniamo ancora. Cerchiamo sempre di prenderla come se fosse la prima volta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA