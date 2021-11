Stasera in tv, Zelig su Canale 5: la scaletta dei comici che saliranno sul palco

Stasera in tv nuovo appuntamento con Zelig su Canale 5 giovedì 25 novembre (alla conduzione Claudio Bisio e Vanessa Incontrada). Questa edizione celebra i 25 anni del programma e riporta sul piccolo schermo volti storici come Sconsolata o Jonny Groove. Nel secondo appuntamento di questa stagione a travolgere gli spettatori sarà la comicità di Ale e Franz, i Senso d'oppio, Max Angioni, Gene Gnocchi, Gioele Dix, Ippolita Baldini e tanti tanti altri. Ecco l’elenco completo del cast Crediti foto@Kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

