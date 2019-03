Ciak per “I ragazzi dello Zecchino d'oro”: serie tv con Maya Sansa e Matilda De Angelis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo giorno di riprese a Bologna per “”, la serie tv che vede la regia di Ambrogio Lo Giudice. Una Co-produzione Rai Fiction Compagnia Leone Cinematografica. Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Nel cast(Ernestina)(Mariele); Simone Gandolfo (Ciro Tortorella). Anni ‘60 a Bologna Mimmo, 9 anni, è quello che oggi si direbbe un bambino difficile. Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada nella banda di Sebastiano, suo fratello maggiore. Mimmo però canta benissimo e un giorno mamma Ernestina (Maya Sansa), preoccupata per lui, lo porta a un provino per un concorso canoro con la speranza che questa esperienza possa responsabilizzarlo.Un consiglio del suo insegnante: forse la musica potrà salvarlo. Quello che ancora nessuno sa è che quel provino è l’inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della televisione e del paese: lo Zecchino d’Oro Mimmo viene scelto insieme ad altri bambini. Fra questi, Gaetano, figlio di un carabiniere e di una madre ambiziosissima Caterina figlia di importanti imprenditori. I tre diventano presto inseparabili e, sotto la guida della giovane Mariele, (Matilda De Angelis) sempre più bravi. Mariele, con Cino Tortorella (Gandolfo), accompagna i ragazzi alla prima esibizione canora in televisione. Da qui nasce l’ idea di una formazione stabile che sia una vera e propria scuola di musica e di vita: il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano. Antonio Gerardi è Vincenzo; Valentina Cervi (Silvana).