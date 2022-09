Zecchino d’Oro 2022: Checco Zalone, Enrico Ruggeri e Margherita Vicario fra gli autori delle canzoni

Martedì 20 Settembre 2022, 13:26

Sono disponibili, in download e in streaming, le quattordici nuove canzoni in gara allo ‘Zecchino d’Oro 2022’. Si arricchisce, così, un repertorio musicale già vastissimo che comprende oltre ottocento tracce amatissime dai più piccoli. Distribuiti da Sony Music Italia, i nuovi brani sono scritti da penne prestigiose, come quelle di Checco Zalone, Enrico Ruggeri, Cesareo di Elio e le Storie Tese insieme a Filippo Pax Pascuzzi. E ancora, Margherita Vicario, Eugenio Cesaro degli Eugenio In Via Di Gioia, Deborah Iurato e Virginio. Le canzoni saranno poi interpretate per la prima volta dal vivo da diciassette piccoli solisti provenienti da tutta Italia. Ad accompagnarli, il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, durante la trasmissione televisiva. Lo show va in onda a novembre su Rai1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni – Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

