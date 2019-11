Ylenia Carrisi, il fratello Yari spera ancora: «È viva, perché dovrei seppellirla?»

Yari Carrisi, il secondogenito di Al Bano e Romina Power, rivela al Maurizio Costanzo Show di credere che sua sorella Ylenia sia ancora viva. Il figlio del cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: «Non ho mai avuto nessun tipo di prova al contrario. Perché devo seppellire mia sorella? Io sono sicuro sia viva e comunque vivrà per sempre. Era una luce straordinaria, ha alzato il livello umano nei miei occhi. È stato impossibile per me trovare una persona che fosse alla sua altezza, che mi ispirasse così tanto».

Yari Carrisi non è l'unico a non aver perso le speranze. Anche sua madre Romina Power recentemente su Instagram ha fatto sapere di crederci ancora, scrivendo: «Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa dal gennaio 1994, aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo» E ha aggiunto: «So che potrebbe essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti. Grazie e, se potete, condividete».

