X Factor, la sedicenne Raffaella Scagliola è la prima a esibirsi: 4 sì dei giudici

Giovedì 16 Settembre 2021, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 23:17

Ad aprire le danze è stata una giovanissima Raffaella Scagliola. 16 anni calabrese e tratto distintivo: coraggio da vendere. È stata lei la prima ad esibirsi a X Factor 2021 di fronte a Emma, Manuelito, Manuel Agnelli e Mika, a presentarla (più emozionato di lei) ci ha pensato il neo conduttore Ludovico Tersigni. Tutti dopo l'esibizione di Raffaella che con chitarra alla mano ha fatto la sua versione di Better in Color, rimangono a bocca aperta.

X Factor, Raffaella e i 4 sì

All'interno del testo una strofa personale della ragazza contro l'omofobia che va a sottolineare il messaggio che questo anno X Factor vuole lanciare via le Etichette. «Un uomo bacia un uomo, tu non etichettare altrimenti lo dirò a tua madre», forte. Ma a rendere il tutto veramente divertente c'è l'inizio dell'esibizione. I protagonisti dello sketch sono l'aspirante cantante calabrese e Mika. Il giudice, dopo il primo giro di do della sedicenne si lascia andare in un vivace e potente WoW ma raffaella si spaventa e si interrompe. «Scusami, puoi ripartire. Era un WoW di stupore». E giù applausi, sguardi divertiti e...4 sì . Dopo i complimenti portati a casa anche dal nuovo presentatore, la giovanissima cosentina chiama la mamma: una videochiamata ripresa dalle telecamere di X Factor. «Mamma, ce l'ho fatta. Mi hanno detto sì». Via alle lacrime.