X-Factor, Michielin dice no a Sanremo, Fedez sì al ritorno in Rai

Francesca Michielin è gasata. Lo sono tutti, anche i giudici per l’ultima serata, quella più importante, la finalissima di X-Factor: l'8 dicembre alle 21.15 dal Mediolanum Forum di Assago su Sky, in streaming su Now e in simulcast in chiaro su Tv8. Gasati ed emozionati prorpio come i concorrenti rimasti in quattro a contendersi la vittoria finale: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea. Saranno loro a gareggiare su uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago, per l’ultimo scontro di questa edizione, che avverrà.

«Ci sono emozioni, tanta emotività - racconta Francesca Michielin - Proverò a godermi questa finale come fosse una festa. Annunciare il vincitore mi gasa parecchio…».

Tanti ospiti, qualcuno annunciato (Pinguini tattici nucleari e i Medusa), altri no. Ci saranno poi i duetti di Francesca con tutti i concorrenti. Ci saranno i giudici che si esibiranno (Ambra non sembrava molto convinta: «Io sono la parte intelettuale»). C’è al centro la musica. Come sempre. E alla musica Francesca vuole tornare a farla dal vivo.

Per questo dice (direbbe) di no a Sanremo, alla possibilità di salire sul palco del teatro Ariston con co-conduttrice al fianco di Amadeus se mai il direttore artistico le chiedesse di accompagnarlo: «L’esperienza come conduttrice di X-Factor è stata bellissima - spiega lei, che il talent lo vinse nel 2011 - Ma se non sono lì come concorrente è perché ho una vita sola e sarei morta a fare anche quello. Ho un tour che devo preparare proprio in quei giorni. Adesso vorrei concentrarmi sul mio disco, sul mio tour, fare musica. Ecco - conclude - vorrei mettere la musica al primo posto».

Chi invece andrà a Sanremo sarà Fedez, ma solo per accompagnare sua moglie Chiara Ferragni: «Ma a far che cosa a Sanremo? Ci andrò per mia moglie… poi basta!». Ma da come ne ha parlato sembra che su quel palco a esibirsi alla fine Federico ci possa salire per davvero… Di sicuro Fedez il prossimo anno sarà ancora giudice di X-Factor. Lo sarà anche se il programma dovesse tornare sulla Rai come ormai si vocifera da tempo:

«In questa edizione sono tornato a respirare l’aria che si respirava quattro anni fa. Un’aria che non c’era da un po’. I numeri per me ci danno ragione. E quindi nel caso io ci sono nel caso».

Un’edizione speciale che non ha risparmiato tensioni come quelle vissute nell'ultima puntata tra Fedez e Rkomi:

«Questo programma è incredibile e ogni anno ci casco. Avevo deciso di fare un passo indietro. Ma non ce l’ho fatta, ci sono cascato con tutti i due piedi. Con Rkomi c'è un rapporto sincero, ci mandiamo a quel paese, poi ci chiudiamo in camerino e piangenbdo gli chiedo scusa. Quello che è success la scorsa puntata è tutto vero». «Fin troppo vero», aggiunge Rkomi parlando di come X-Factor racconti la musica, le emozioni e la passione che ogni giudice ci mette...

La finale del talent per Fedez sarà l'occasione per presentare il suo ultimo singolo, Crisi di Stato, sulla cui cover è ritratto a torso nudo senza tatuaggi e solo la cicatrice dell'intervento subito a marzo. «L'idea era di mettersi a nudo - dice - Per me è stato un anno pieno di sorprese, belle e brutte, e la copertina solo con la mia cicatrice, che è un po' il best of del mio anno, era semplicemente un modo per chiudere un cerchio di un 2022 che ha avuto tanti alti e tanti bassi, ma che nel complesso, visto che sono ancora qua, direi 'buono».