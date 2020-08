X Factor, Emma litiga con Manuel Agnelli e poi si scusa: «Ho detto una ca**ata»

La nuova edizione di X Factor non è ancora cominciata, ma c'è già il primo litigio al tavolo dei giudici. Protagonisti Emma e Manuel Agnelli, che hanno discusso a causa di una chitarra scordata nel corso delle auditions. Nel breve filmato pubblicato sugli account social di X Factor, l'ex concorrente e poi coach di Amici rimprovera il frontman degli Afterhours per i complimenti fatti a una band dopo un'esibizione: «Però non puoi dirgli che la chitarra scordata andava bene, ca**o, dai!».

Manuel Agnelli, al ritorno in giuria dopo un anno di pausa, risponde per le rime, punzecchiando Emma sul suo passato nella scuola di Maria De Filippi: «E invece sì, sono stufo di tutta questa precisione da scuola di musica. La scordatura rende il sound unico. Ascoltati gli Stooges». Interviene poi Mika , anche lui di rientro a X Factor dopo un periodo di stop, che si schiera con Manuel Agnelli. A questo punto Emma decide di fare un passo indietro e, un po' sarcasticamente, conclude: «Scusate maestri del rock, ho detto una ca**ata». Capitolo chiuso? Ne sapremo di più con la messa in onda del talent di Sky in programma a settembre.

