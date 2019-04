X Factor, dopo l'addio di Fedez e Agnelli svelati i nuovi giudici: ecco chi sono

Dopo l'addio di Manuel Agnelli e Fedez, sono stati svelati i due nuovi giudici di X Factor. A rivelare i nuovi nomi è Chi: sono in arrivo Joe Bastianich e Achille Lauro. Lauro, secondo il settimanale, avrebbe rifiutato The Voice di Simona Ventura, mentre Bastianich pur essendo un imprenditore culinario è un grande appassionato di musica e ha una band, The Ramps, nella quale è impegnato alla chitarra.

