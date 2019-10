X Factor 2019, Nuela non brilla più: eliminato. Malika porta ai live Davide, Enrico e Lorenzo

X Factor 2019, Home Visit: Nuela non brilla più, eliminato. Malika porta ai live Davide, Enrico e Lorenzo. Al Delphi di Berlino Malika Ayane accompagnata da Alessandro Cattelan ha scelto la squadra degli Under Uomini che porterà ai Live la prossima settimana.

X Factor 2019, Nuela conquista (ancora) tutti: dopo "Carote" ecco "Ti voglio al mio funerale" Video

Mika al Messaggero, passione politica e un disco "che parla di chi sono"

Gli Under Uomini di Malika si sono esibiti al Delphi accompagnati da una vera e propria band, da Axel Reinemer dei Jazzanova, Lorenzo Rinaldi, Enrico Di Lauro, Emanuele Crisanti (Nuela), Daniel Acerboni, Davide Rossi si giocano il tutto per tutto.

Nuela canta “Sweet but psycho” a modo suo con le strofe riscritte ma questa volta perde la magia a cui ci aveva abituati con "Carote". «Era un po' stonacchiato» commenta Malika, «lui mi fa ridere - dice Cattelan - ma ha fatto vedere tutto quello che aveva».



Questi i giudizi di Malika Ayane al momento della scelta finale.

Daniel :«non mancava niente se non la tua consapevolezza di arrivare fino alla fine, per questo non posso portarti ai Live. Credi di più in te stesso».

Davide: «l'ultima performance hai corso troppo, con te c'è da fare un lavoro basato sulla fiducia, è difficile perchè abbiamo poco tempo, mi sa che facciamo questa strada insieme».

Enrico: «devi imparare ad usare la voce nei cambi di intenzione, dobbiamo fare un lavoro insieme e quindi ti porto con me ai Live».

Nuela: «non hai brillato come speravo, mi dispiace».

Lorenzo: ​«andiamo ai Live».

Ultimo aggiornamento: 18 Ottobre, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA