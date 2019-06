X-Factor 2019, c'è anche Sfera Ebbasta tra i nuovi giudici

Ultimo aggiornamento: 12:52

Sono, Mara Maionchi, il frontman dei, Samuel e il rapper Sfera Ebbasta i componenti della giuria di 'X Factor', quasi completamente rivoluzionata per l'edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show.XF13 rivoluziona tutto. O quasi. Mara Maionchi infatti è l'unica a rimanere dopo l'ultima edizione. Lei è sempre la punta di diamante nel talent di Sky. Oltre a lei gli altri giudici saranno la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Le scelte hanno scatenato i commenti sulla pagina Facebook del programma, soprattutto per la scelta del rapper.