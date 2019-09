X Factor 13, tutti pazzi per Sofia in arte Kimono. Se vi sembra di averla già vista avete ragione. Ecco chi è

X Factor 13, tutti pazzi per Sofia in arte Kimono. Se vi sembra di averla già vista avete ragione. Ha sedici anni, viso pulito e un inedito "A domani per sempre" che spacca. Nella prima puntata delle audition sul palco di X Factor è salita Sofia Tornambene in arte Kimono, ma in tantissimi si sono chiesti «dove l'abbiamo già vista?».

Sofia Tornambene in arte Kimono ha incantato il pubblico e i giudici alle audition di X Factor 13. Sedici anni anni di Civitanova Marche si è esibita con un inedito "A domani per sempre" scritto all'età di quattordici anni molto intenso. In tantissimi però hanno notato in lei qualcosa di familiare. Se vi sembra di averla già vista avete ragione perchè la piccola Sofia ha partecipato a Sanremo Young 2019 con Antonella Clerici classificandosi al terzo posto. Quella di stasera è una rivincita e i giudici sono pazzi di lei.

«Sei una bomba - le dice Sfera Ebbasta - già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si è capito che sei avanti. Poi hai cominciato a cantare e niente».

«Mi fai un po’ paura - scherza Mara Maionchi - sei molto brava. Sei molto avanti rispetto alla età che hai. Forse è proprio al tua natura che ti spinge e a vivere una vita prossima».

«Io sono sorpresa dalla maturità della tua scrittura - la incoraggia Malika Ayane - Se adesso sei così tra dieci anni cosa ci combini? Brava veramente». «Hai conquistato tutti. Brava» conclude Samuel. Quattro sì per lei e accesso diretto ai Bootcamp.



