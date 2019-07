World Kiss Day, ecco quali sono i 10 baci più amati delle serie tv

Ci hanno fatto sognare, fantasticare, sentire meglio quando eravamo giù: sono i baci delle serie tv, quelli attesi da stagioni e stagioni tra i nostri personaggi preferiti, quelli d'addio che strappano una lacrima. E chi più ne ha più ne metta: ma qual è il bacio in assoluto più amato delle serie tv? A decretarlo la classifica dei baci più amati, stilata in occasione della Giornata Mondiale del Bacio (6 luglio) da Baci Perugina.

Al primo posto (81%) troviamo il tanto atteso primo bacio “nerd” tra Amy e Sheldon della serie “The Big Bang Theory”, schioccato durante la serata di San Valentino trascorsa in un vagone ristorante restaurato di un antico treno. Di poco distanziato è il bacio tra Jon Snow e Daenerys (79%) con il quale si apre la “premiere” della stagione finale de “Il Trono di Spade”, la serie più amata al mondo. Sul gradino più basso del podio troviamo una serie cult come “Sex and the City” con il bacio tra la protagonista Carrie ed il suo amato Mr. Big (71%), senza ombra di dubbio “La storia d'amore per eccellenza del piccolo schermo”, il giusto epilogo dopo un tira e molla infinto fatto di baci, litigi e tradimenti celebri. Al quarto posto un’altra coppia vintage, quella composta da Rachel e Ross di “Friends” (67%): dopo un corteggiamento che durava fin dai tempi del liceo ed una serie di tira e molla, riappacificazioni e litigi che hanno contraddistinto tutte le 10 stagioni, la serie si conclude con il ricongiungimento finale, sognato da milioni di fan.

La top five è chiusa dagli eterni Brenda e Dylan di “Beverly Hills 90210” (62%), telefilm cult degli anni Novanta: i due si lasceranno e riprenderanno più volte, e Dylan scoprirà poi di amare in realtà Kelly, ma i due hanno fatto coppia per quasi tutte e quattro le prime stagioni della serie e Brenda resterà per sempre innamorata di lui. A chiudere la top ten è il bacio gay tra Ian e Mickey in Shameless, una delle coppie telefilmiche più appassionanti degli ultimi anni. Ian e Mickey hanno attraversato parecchie traversie lungo le prime stagioni, passando dall'odio all'amore, dal rifiuto all'accettazione ed è nella quinta puntata della terza stagione che Mickey, che non ha mai baciato Ian perché è una “cosa da gay”, a sorpresa lo fa. Ian inizia così a sperare che il ragazzo stia prendendo consapevolezza dei suoi sentimenti.

La top 10

Il bacio tra Amy e Sheldon in “The Big Bang Theory” (81%)

Il bacio tra Jon Snow e Daenerys ne “Il Trono di Spade” (79%)

Il bacio tra Carrie e Big di “Sex and the City” (72%)

Il bacio tra Rachel e Ross di “Friends” (67%)

Il bacio tra Brenda e Dylan “Beverly Hills 90210” (62%)

Il bacio tra Blair e Chuck “Gossip Girl” (58%)

Il bacio tra Lorelai e Luke “Una mamma per amica” (51%)

Il bacio tra Meredith e Derek “Grey’s Anatomy” (48%)

Il bacio tra Clark e Lana “Smallville” (41%)

Il bacio tra Ian e Mickey “Shameless” (37%)

