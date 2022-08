Wild Food Maremma, boom su Discovery. Stefano Bini: «I telespettatori sono il mio senso della vita»

Cosa è Wild Food Maremma?

«È un programma ideato con mio cugino Valerio, molto diverso dai tipici format di cucina e territorio. È volutamente veloce, rozzo, va a scavare nelle viscere delle tradizioni culinarie, è cultura, sacro e profano. Ho cucinato con chef stellati e cuochi per passione, fino a contadini. Sono andato sotto i faggeti dove non crescono piante e imboccato le vie cave di Sorano dove ci sono dieci gradi meno che nei boschi. Insomma, ho raccontato un pezzo d’Italia in maniera inedita e il pubblico ci ha premiati.»

Dati alla mano, il successo è stato enorme.

«Né io, né Warner Bros Discovery ci aspettavamo questo successo. Con una media di rete dello 0,65% di share, alla prima puntata abbiamo esordito con l’1,33%, record di fascia e battendo Rete4. Per la produzione e per me è stato un segnale forte, di orgoglio, di felicità. Vuol dire che abbiamo lavorato bene, con professionalità. Ho ideato Wild Food Maremma esclusivamente per dare qualcosa di nuovo ai telespettatori. Al di là della mia famiglia, sono loro il mio senso della vita.»

Da Mediaset alla Rai, dal giornalismo a Discovery. Dove si è trovato meglio?

«In tutte le “case” che ha citato. Sono cresciuto con la tv commerciale e il mito di Silvio Berlusconi; quando ho messo per la prima volta piede in Mediaset come collaboratore ai testi, non mi sembrava vero. Ci sono tornato anni dopo come ospite di Mattino5, grazie a Mauro Crippa. In Mediaset, ho tanti amici e mi sento davvero a casa. In Rai, la situazione è più istituzionale ma ho condotto due programmi per Rai Italia e Rai2, e sono stato autore per Rai1. Al latere, ci sono state sempre importanti collaborazioni giornalistiche, che tengo ben strette perché mi aiutano anche ad affinare le doti autoriali. E poi è arrivata Discovery, un broadcaster fatto da serissimi professionisti.»

L’entusiasmo e la passione televisiva non mancano. Cosa Le riserva il futuro?

«Aver avuto un cancro a 22 anni, da dove sono guarito, mi dà tutt’ora una forza pazzesca e le lunghe settimane in ospedale mi hanno fatto capire che la tv e la radio sarebbero stati il mio futuro. E così è stato! L’immediato appare roseo e pieno di cose ma nel mondo della tv mai dire mai. Sto preparando Wild Food Lombardia e a breve mi sentirete su un’importante radio nazionale, ma per quest’ultimo non posso dire ancora nulla. Intanto, mi godo il successo inaspettato ma tanto sperato su Food Network. Mi raccomando, venerdì è l’ultima puntata!»

Le piace la tv di oggi?

«Sarò un bastian contrario ma credo che la tv italiana sia la più bella del mondo. Accendi e trovi cultura, trash, documentari, programmi per bambini, inchieste, serie tv, approfondimento, intrattenimento e cooking. Tutto, per il 90%, gratuitamente. È inutile dire che la tv anni ’80 o ’90 era più bella, era semplicemente diversa. La tv, oltre a seguire i tempi, si evolve e da noi, vista l’offerta, non si è evoluta in negativo. Magari ci sono troppi canali che deviano il telespettatore ma sono certo che dopo l’exploit degli ultimi dieci anni, a breve si tornerà ad un ridimensionamento con la fusione tra broadcaster.»

A chi deve dire grazie e cosa non tollera?

«Ne devo dire tanti perché la tv è fatta, oltre che di passione e professionalità, di relazioni. I miei agenti Nando e Silvio Capecchi sono in cima alla lista, perché per me è un orgoglio far parte della Vegastar. Lo sognavo sin da ragazzo! E poi ho avuto tanta fiducia da Mauro Crippa, Maurizio Costanzo, Gesualdo Vercio, Vittorio Feltri, Nicola Bartolini Carrassi, Gianni Letta, Massimiliano Capitanio. Lo dico con grande orgoglio perché tutti sono per me un esempio da seguire. Non sopporto il politicamente corretto perché sta ammazzando la libertà. Idem il buonismo e le raccomandazioni di gente incapace.»

Cosa ne pensa della querelle Bertè-Meloni?

«Ha presente la posizione di Loredana Bertè? Ecco, l’esatto contrario.»