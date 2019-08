I Wiener Philharmoniker alla Scala con Dudamel e Domingo in prima tv su Rai5 il 29 agosto alle 21.15

Una delle orchestre più note e prestigiose del panorama mondiale della musica classica: i Wiener Philharmoniker. Sono loro i protagonisti del Concerto di Gala al Teatro alla Scala di Milano che Rai Cultura propone in prima tv giovedì 29 agosto alle 21.15 su Rai5. Alla guida dell'orchestra, i maestri Placido Domingo e Gustavo Dudamel, mentre sul palco si esibiscono solisti di grande prestigio come Juan Diego Flrez, Jonas Kaufmann, Yuja Wang e Sonya Yoncheva. In programma, musiche di Giuseppe Verdi, Robert Schumann, Pietro Mascagni, Charles Gounod, Gaetano Donizetti, Fromental Halévy, Giacomo Puccini. Il concerto è stato registrato lo scorso 23 giugno, con la regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA