Sky Arte, Disney Story: i segreti di un genio

Dal suo primo laboratorio in garage fino a Disneyland, l’esclusivo documentario sull’uomo che ha traghettato la fantasia nel mondo reale: domani, Domenica 23 dicembre la serata di Sky Arte (canale 120, 400 di Sky) è dedicata al nome che più di ogni altro è diventato sinonimo di intrattenimento per famiglie, “Walt Disney - I segreti del genio”, in onda alle 21.15. Lo straordinario documentario, prodotto e approvato dalla Walt Disney Family Foundation, racconta la storia di Walter Elias Disney, l’uomo che ha fondato un impero rendendo il suo nome immortale. Dall’infanzia come strillone a Kansas City al successo di Mary Poppins a Hollywood, fino alla creazione di Disneyland, il film attraversa i decenni del genio dell’intrattenimento.Le immagini inedite degli archivi di famiglia e le testimonianze esclusive di figli, nipoti, amici e collaboratori ricordano l’uomo, il creativo. Non mancano le interviste allo stesso Disney che racconta di come sono nate alcuni dei suoi maggiori capolavori come “Biancaneve” o “Fantasia”. Quarto di cinque figli di una famiglia comune, Walt Disney ha rivoluzionato il mondo dell’animazione e dell’intrattenimento per famiglie con la sua capacità di vedere oltre. A chi obbiettava che “Fantasia” non fosse vera animazione rispondeva che Fantasia non era un cartone, ma «un mezzo per conquistare nuovi mondi».Da Topolino in poi il binomio animazione e musica è sempre stato l’ingrediente essenziale dei suoi successi. Dalla proiezione in stereofonia alla Tv, fino al mix di animazione e film in “Mary Poppins”, Walt Disney non ha mai smesso di sperimentare e trovare nuove idee. Il suo talento è stato quello di costruire un immaginario unico e inedito che dopo avere unito la musica all’animazione e il film al disegno è andato oltre portando la fantasia nella dimensione reale con Disneyland, l’unico mondo fantastico che non sarebbe finito come un film o un programma televisivo.